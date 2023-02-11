В Хатае спасателей завалило обломками разрушенного дома (осторожно, видео)

CentralAsia (CA) - Один человек из поисково-спасательной группы Айвалыкской поисково-спасательной службы по ликвидации последствий землетрясения, проводившей спасательные работы на обломках дома в Хатае, остался под завалами, пишет Ihlas Haber Ajansi.

Его вытащили из-под завалов. Стало известно, что он в порядке и продолжил спасательные работы.

По последним данным, в Турции погибли 21 тыс. 848 человек. В Сирии пока найдены тела 3500 погибших. ООН предупреждает, что весь масштаб катастрофы еще до конца не ясен.

В ночь на 6 февраля в результате столкновения Аравийской плиты с Восточно-Европейской платформой на юго-востоке Турции и в северо-западной Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,8, эпицентр находился в провинции Кахраманмараш. Еще одно землетрясение, магнитудой 7,7 произошло в центральной части Турции днем, они затронули и несколько районов Сирии.