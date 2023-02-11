По всей Франции сотни тысяч людей протестуют против пенсионной реформы

// Reuters

CentralAsia (CA) - Сотни тысяч людей 11 февраля вышли на демонстрации по всей Франции в субботу, стремясь продолжить давление на правительство по поводу его планов пенсионной реформы, включая повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

Как передает Reuters, после трехдневных общенациональных забастовок с начала года профсоюзы надеются добиться такой же массовой явки, как 19 января, когда более миллиона человек вышли на марш протеста против планов.

Парламент начал дебаты по пенсионным реформам на этой неделе. Президент Франции Эммануэль Макрон говорит, что изменения необходимы для защиты пенсионной системы. От поправок ожидают дополнительные 17,7 млрд евро в год.