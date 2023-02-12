Число жертв землетрясений в Турции и Сирии достигло 28 тыс. человек

CentralAsia (CA) - Жертвами землетрясений в Турции стали 24 617 человек, передает «Анадолу» данные агентства по чрезвычайным ситуациям. Травмы получили 80 088 человек.

В Сирии, по последним данным, жертвами землетрясения стали не менее 3575 человек, в том числе 2167 человек в контролируемых повстанцами районах на северо-западе, и 1408 человек в подконтрольных правительству районах Сирии, передает CNN.

Разрушительные землетрясения, магнитуда которых достигала 7,8, произошли в ночь на 6 февраля. В Турции и Сирии разрушены тысячи зданий. Анкара сравнила силу землетрясений со взрывом 500 атомных бомб. В ликвидации последствий принимают участие десятки тысяч человек из разных стран. Рейтинговое агентство Fitch оценило ущерб, нанесенный Турции от землетрясения, в сумму $4 млрд.