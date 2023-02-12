В Турции за мародерство задержаны 48 человек

CentralAsia (CA) - В Турции в восьми провинциях в рамках расследования случаев мародерства после произошедших 6 февраля землетрясений задержаны 48 человек, сообщает Yeni Akit. Ранее, 11 февраля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что мародеры не уйдут от наказания.

После того как Эрдоган объявил трехмесячное чрезвычайное положение в десяти провинциях на юго-востоке Турции, прокуроры могут задерживать людей на дополнительные три дня за преступления, связанные с мародерством.

«Отныне люди, причастные к мародерству или похищению, должны знать, что твердая рука государства их настигнет»,— заявил президент Турции.

По последним данным, при землетрясениях в Турции погибли 24 617 человек.