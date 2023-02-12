В Турции более 130 человек подозреваются в причастности к обрушению зданий после землетрясения

CentralAsia (CA) - Вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что в стране проводится расследование о нарушении правил строительства обрушившихся из-за землетрясений зданий. По его словам, по этому делу подозревается 131 человек, передает Anadolu.

По словам Октая, одного из подозреваемых арестовали. Также выписаны ордера на арест еще 113 человек.

Агентство Anadolu также сообщило, что турецкие службы безопасности задержали 40 подозреваемых в мародерстве и грабежах разрушенных в результате землетрясений зданий. У них было изъято $11 тыс., 70 тыс. лир ($3700), 20 мобильных телефонов, восемь ноутбуков, пять бытовых приборов, шесть пистолетов и три винтовки, а также драгоценности и банковские карты.

После землетрясений в Турции оппозиция выступила с критикой в отношении действующей власти страны в связи с массовым нарушением правил строительства зданий. Турецкие эксперты отмечали, что протоколы строительства, введенные после землетрясения в 1999 году, не соблюдались. По информации оппозиционного издания Gazete Duvar, нормы подорвала «спорная амнистия» за незаконное строительство, которое принесло прибыль государственным строительным компаниям.

6 февраля в Турции и соседней Сирии произошли землетрясения. Магнитуда первого землетрясения на юго-востоке Турции достигла 7,8. В результате, по последним данным, в Турции погибло 24,6 тыс. человек, более 80 тыс. пострадали. Правительство выделит на ликвидацию последствий землетрясений $5,3 млрд. Рейтинговое агентство Fitch оценило экономические потери Турции в $4 млрд.