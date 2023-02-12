Над Канадой сбит неопознанный объект

CentralAsia (CA) - Военные сбили неопознанный объект в небе на северо-западе Канады. Предположительно, речь снова идет об аэростате, передает Global News.

Приказ об уничтожении объекта отдал премьер Канады Джастин Трюдо. Как сообщил глава правительства, в небо были подняты самолеты США и Канады. Объект был сбит истребителем F-22 США. «Я приказал сбить неопознанный объект, который нарушил воздушное пространство Канады. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки сбило данный объект над Юконом»,— написал Трюдо в Twitter.

Премьер Канады сообщил, что обсуждал произошедшее с президентом США Джо Байденом. Канадские военные планируют извлечь и проанализировать обломки.

Минобороны Канады сообщило, что неопознанный объект представлял потенциальную угрозу гражданской авиации. Он находился на высоте выше 12 км и был сбит примерно в 160 км от границы с США. Министр обороны Анита Ананд сообщила, что объект был небольшой и имел цилиндрическую форму.

Военное ведомство приступило к расследованию, проводится операция по изъятию обломков. Ананд не стала спекулировать на тему, кому мог принадлежать объект.

Власти и военные пока не раскрывают, что это был за неопознанный объект, а также кому он мог принадлежать. По информации Global News, речь может идти об одном или двух аэростатах.