экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Власти Ирана объявили об аресте подозреваемых в нападении на военный объект в Исфахане

CentralAsia (CA) -  Сотрудникам иранской разведки удалось установить и задержать лиц, причастных к атаке на военный объект в Исфахане. Сейчас задержанные помещены под арест. Об этом сообщает Министерство информации и национальной безопасности Ирана, передает Fars.

«Главные виновники неудавшейся попытки саботажа в одном из промышленных центров Минобороны 28 января в Исфахане были установлены и арестованы»,— передает агентство. По его данным, правоохранители доказали причастность к нападению агентов Израиля.

28 января военный объект в Исфахане был атакован беспилотниками. По данным иранских властей, в результате атаки были сбиты три дрона-квадрокоптера, жертв удалось избежать. Ответственность за произошедшее тогда никто на себя на взял. СМИ потенциальными организаторами атаки называли Израиль, США и Украину. Власти Ирана считают виновником Израиль.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com