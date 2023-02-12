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На территории Казахстана зафиксировано землетрясение магнитудой 3,8

CentralAsia (KZ) -  Сеть сейсмических станций ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция» МЧС Казахстана в 08:10 часов времени Астаны (02:10 мин по Гринвичу) зарегистрировала землетрясение.

Его эпицентр расположен в 303 км на восток от Алматы на территории Казахстана, неподалеку от населенного пункта Кольжат, возле самой границы с Китаем.

Энергетический класс землетрясения 8.4. Магнитуда MPV 3.8. Глубина залегания источника 15 км.

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