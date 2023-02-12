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Менее 50 случаев коронавируса выявлено в Казахстане за сутки
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 46 случаев коронавирусной инфекции и четыре случая коронавирусной пневмонии, летальных случаев не зафиксировано, сообщает Минздрав.

Всего в стране подтверждено 1 406 682 случаев КВИ+ и 90 767 случаев КВИ-.

На 12 февраля лечение получают 1 647 человек (1 485 КВИ+ и 162 КВИ-), из них в стационарах находится 137 заболевших, амбулаторно лечатся – 1 510 пациентов. В тяжелом состоянии находится 6 пациентов, в крайне тяжелом состоянии – 4, один пациентов на аппарате ИВЛ.

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Коронавирус в Казахстане
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