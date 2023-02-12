Пригожин заявил о взятом бойцами «Вагнера» поселке Красная Гора в ДНР

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CentralAsia (CA) - Евгений Пригожин заявил, что бойцы основанной им ЧВК «Вагнер» установили контроль над населенным пунктом Красная Гора, расположенным примерно в 7 км к северу от Бахмута и к западу от Соледара в ДНР.

Население поселка по состоянию на январь 2012 года составляло 655 человек.

По словам Пригожина, после установления контроля над Соледаром и «массовой шумихи о том, что в Соледаре был кто-то кроме бойцов ЧВК «Вагнер», безусловно, парням было очень неприятно». «Поэтому хочу подчеркнуть, на Бахмуте нет никого. Нет никаких специальных подразделений, которые что-то охватывают, подхватывают и перехватывают», — заявил основатель ЧВК. Он утверждает, что в радиусе 50 км от города есть только бойцы этой структуры.

Бахмут служит важным транспортным узлом для обеспечения группировки украинских войск в Донбассе. Ожесточенные бои за город ведутся уже несколько месяцев. 10 февраля власти ДНР заявили, что бойцы ЧВК закрепились в его северной части.

Пригожин заявил о взятии Соледара 11 января.