экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В России пятый день подряд выявили более 10 тыс. случаев COVID за сутки

CentralAsia (CA) -  В России за сутки выявили более 12,3 тыс. новых случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Это пятый день подряд, когда в стране фиксируют более 10 тыс. заражений.

«Выздоровело за сутки 6805 человек, или на 17,6% меньше в сравнении с 11 февраля 2023 года», — отметили в оперштабе.

За последние сутки от коронавируса умер 31 человек, число госпитализаций в России составило 689, что на 50,5% меньше, чем за предыдущий день. Количество госпитализаций увеличилось в восьми регионах, снизилось в 65 и осталось без изменений в 12 субъектах.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com