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США на полгода отменили санкции против Сирии касательно ликвидации последствий землетрясений

CentralAsia (MNG) -  В Минфине США заявили, что Вашингтон до 8 августа 2023 года вывел из-под санкций против Сирии деятельность по ликвидации последствий землетрясений.

Как передает АПА со ссылкой на «Хабар 24», в частности, Минфин США снял запрет на сбор или перевод средств, касающиеся оказания помощи после землетрясения.

Речь идёт о сборе и переводе средств в поддержку операций по ликвидации последствий землетрясений.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что никакие санкции не должны мешать оказанию помощи Сирии в связи с землетрясением.

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