В Грузии произошло два землетрясения магнитудой 4,4 и 3,3
- Азия и мир, общество
- 15:58, 12 февраля 2023
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CentralAsia (CA) - В Грузии в воскресенье произошло два землетрясения магнитудой 4,4 и 3,3, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.
Ранее в субботу вечером землетрясение магнитудой 4,3 произошло в западной части Грузии.
По данным Центра, в воскресенье толчки произошли в 12:07 по Тбилисскому времени, эпицентром стало село Гоми рядом с городом Озургети. Магнитуда составила 4,4. Второе землетрясение произошло в 12:21 по тбилисскому времени магнитудой 3,3 в пяти километрах от горного курортного поселка Бахмаро.
Информация о возможных разрушениях и пострадавших пока не сообщалась.
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