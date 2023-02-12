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В Грузии произошло два землетрясения магнитудой 4,4 и 3,3

CentralAsia (CA) -  В Грузии в воскресенье произошло два землетрясения магнитудой 4,4 и 3,3, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.

Ранее в субботу вечером землетрясение магнитудой 4,3 произошло в западной части Грузии.

По данным Центра, в воскресенье толчки произошли в 12:07 по Тбилисскому времени, эпицентром стало село Гоми рядом с городом Озургети. Магнитуда составила 4,4. Второе землетрясение произошло в 12:21 по тбилисскому времени магнитудой 3,3 в пяти километрах от горного курортного поселка Бахмаро.

Информация о возможных разрушениях и пострадавших пока не сообщалась.

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