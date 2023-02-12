Опубликован снимок тектонического разлома в Турции

CentralAsia (CA) - «Роскосмос» продолжает вести космический мониторинг последствий землетрясения на юго-востоке Турции.

Госкорпорация 12 февраля опубликовала в своем телеграм-канале снимок, сделанный космическим аппаратом «Канопус-В», на котором показан тектонический разлом.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции рано утром 6 февраля. По словам президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новое мощное землетрясение. Подземные толчки ощущались в центральной части страны и в следующие дни.

В Турции объявили семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.

Землетрясение затронуло также Сирию — провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным общее количество жертв в обеих странах достигло 28 тыс. человек.