Опубликован снимок тектонического разлома в Турции

- Азия и мир, общество
- 18:19, 12 февраля 2023
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CentralAsia (CA) - «Роскосмос» продолжает вести космический мониторинг последствий землетрясения на юго-востоке Турции.
Госкорпорация 12 февраля опубликовала в своем телеграм-канале снимок, сделанный космическим аппаратом «Канопус-В», на котором показан тектонический разлом.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции рано утром 6 февраля. По словам президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новое мощное землетрясение. Подземные толчки ощущались в центральной части страны и в следующие дни.
В Турции объявили семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.
Землетрясение затронуло также Сирию — провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным общее количество жертв в обеих странах достигло 28 тыс. человек.