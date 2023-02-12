экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Опубликован снимок тектонического разлома в Турции

CentralAsia (CA) -  «Роскосмос» продолжает вести космический мониторинг последствий землетрясения на юго-востоке Турции.

Госкорпорация 12 февраля опубликовала в своем телеграм-канале снимок, сделанный космическим аппаратом «Канопус-В», на котором показан тектонический разлом.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции рано утром 6 февраля. По словам президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новое мощное землетрясение. Подземные толчки ощущались в центральной части страны и в следующие дни.

В Турции объявили семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.

Землетрясение затронуло также Сирию — провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным общее количество жертв в обеих странах достигло 28 тыс. человек.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com