Число жертв землетрясений в Турции и Сирии достигло 33 тыс. человек

CentralAsia (CA) - В результате землетрясений в Турции погибли 29 605 человек, сообщает TRT Haber со ссылкой на управление по борьбе со стихийными бедствиями и ЧС МВД страны.

В Сирии общее число погибших составляет 3576 человек, в том числе 2168 человек в контролируемых повстанцами районах на северо-западе, по данным группы гражданской обороны «Белые каски», и 1408 человек в контролируемых правительством районах Сирии, передаёт CNN.

Разрушительные землетрясения, магнитуда которых достигала 7,8, произошли в ночь на 6 февраля. В Турции и Сирии разрушены тысячи зданий. Анкара сравнила силу землетрясений со взрывом 500 атомных бомб. В ликвидации последствий принимают участие десятки тысяч человек из разных стран. Рейтинговое агентство Fitch оценило ущерб, нанесенный Турции от землетрясения, в сумму $4 млрд.