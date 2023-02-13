Этнические монголы в РФ и Китае получили стипендию «Всемирный монгол»

CentralAsia (MNG) - Молодые люди из Калмыкии, Тувы, Бурятии, Алтая и Южной Монголии, получившие стипендию «Всемирный монгол», встретились с преподавателем кафедры монгольского языка и языкознания Монгольского Государственного университета Баттогтохом Ганбатом и обсудили тему «Язык и культура монголы».

«Мы хотели бы поблагодарить преподавателя Баттогтоха Ганбата за то, что нашли время, чтобы провести интересную беседу с нами. Получатели стипендии будут участвовать во многих интересных мероприятиях вместе в течение 5 месяцев», — говорится в заявлении EBI - Elbegdorj Institute.

EBI - Elbegdorj Institute или Институт Элбэгдорж — это независимый некоммерческий аналитический центр, целью которого является укрепление и защита демократических ценностей в Монголии. Институт был основан в 2008 году бывшим президентом Монголии Элбэгдоржем Цахиа.

«Мы стремимся построить прочную и динамичную демократию, поддерживая развитие демократических институтов, практики и участия граждан. Для достижения нашей миссии мы инициируем проекты, направленные на исследования государственной политики, обучение и наращивание потенциала организаций гражданского общества, а также усилия по защите интересов», — пишет официальный сайт института.

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