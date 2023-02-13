20 монгольских врачей и специалистов отобраны для участия в стипендиальной программе Гарвардского университета

CentralAsia (MNG) - В сотрудничестве с Детским фондом ООН начата работа по включению молодежи сферы здравоохранения Монголии в стипендиальную программу региона Юго-Восточной Азии по теме «Лидерство в сфере здравоохранения» Гарвардского университета.

В рамках программы 100 молодых лидеров будут обучены в сфере здравоохранения Монголии в течение 5 лет, а 3 января 2023 года было объявлено о программе стипендий для обучения первых 20 лидеров в 2023-2024 годах. Из 265 человек, приславших свои резюме для участия в данной программе, были отобраны 20 молодых людей, работающих в городских и местных государственных и частных медицинских учреждениях.

В дополнение к основной программе Гарвардского университета врачи и эксперты, участвующие в программе стипендий, в сотрудничестве с ЮНИСЕФ и другими неправительственными организациями, которые готовят лидеров, дополнительно имеют политику реформирования сектора здравоохранения, юридическое понимание, финансирование по результатам, личное лидерство, организационные менеджмент и практическое обучение примут участие в дополнительных обучающих семинарах в области анализа и методологии исследований.

10 февраля заместитель министра здравоохранения Энхболд Сэрээжав и Постоянный представитель Детского фонда ООН в Монголии г-н Эваристе Куасси Комлан встретились, поздравили их и пожелали успехов в учебе. Детский фонд Организации Объединенных Наций предоставит ноутбуки всем отобранным участникам и покроет дорожные расходы на обучение в Малайзии.

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