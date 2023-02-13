Очередной пакет помощи, в том числе юрты из Монголии, отправился в Турцию самолетом MIAT

CentralAsia (MNG) - MIAT Mongolian Airlines перевозит помощь от монгольского народа жителям Турецкой Республики, пострадавшему от землетрясения, вызванного форс-мажорными обстоятельствами.

9 февраля 2023 года авиакомпания MIAT доставила рейсом OM161 в Стамбул 12 тонн предметов первой необходимости, включая юрты, одеяла и прессованную воду.

Вчера, 12 февраля, в 10:21 из международного аэропорта Чингисхан в Стамбул вылетел регулярный рейс MIAT, на борту которого 2,7 тонны груза, включая юрты.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения