The HU выпускает новую версию «This Is Mongol» с участием Уильяма Дюваля из Alice in Chains

CentralAsia (MNG) - Монгольские фолк-металлисты The HU объединили усилия с вокалистом Alice In Chains Уильямом Дювалем для англоязычной версии их гимна 2022 года «This Is Mongol».

Открывающий трек второго студийного альбома The HU «Rumble of Thunder», оригинальная версия «This Is Mongol» была выпущена как сингл прошлым летом.

Обновленный трек «This Is Mongol (Warrior Souls)» с участием Уильяма Дюваля на ведущем вокале подчеркивает идею песни о продвижении монгольской культуры и повышении осведомленности об окружающей среде.

Дюваль, спродюсировавший и смикшировавший песню, поет: «Эй, мы души воинов, катящиеся подобно огненной реке / Мы души воинов, бегущие вниз по дракону, чтобы убить / Это наш путь (Это наш путь)».

Недавно премьера музыкального клипа «This Is Mongol (Warrior Souls)» была снята Майклом Ломбарди, сопродюсером и ведущим актером The Retaliators — триллера ужасов 2022 года, в котором снимались члены THE HU. Группа также появилась в саундтреке.

Посмотрите видео The HU «This Is Mongol» с участием Уильяма Дюваля:

«Это был такой захватывающий и полезный вызов — написать и создать что-то, что осталось бы верным чувствам The Hu, но в то же время резонировало с моими собственными», — комментирует Уильям Дюваль.

«Warrior Souls» являются свидетельством того факта, что, откуда бы мы ни пришли, в конце концов, все мы хотим одного и того же — процветать в наше время, несмотря на разногласия, выставленные против нас, заставляя предыдущие поколения гордиться собой и оставляя достойное наследие на будущее. Я горжусь этим сотрудничеством и очень горжусь результатом».

Товшуурист и бэк-вокалист The Hu Тэмка добавляет: «Мы очень рады исполнять наш сингл This is Mongol (Warrior Souls) с Уильямом Дювалем.

«Он не только потрясающий вокалист, но и обладает уникальным ритмом и техникой исполнения, а его стиль соответствует нашей энергии и нашему горловому пению. Песня о душах воинов, которые находятся внутри нас, и ее цель — вдохновить вас и пробудить вашу душу. Мы надеемся, что всем понравится это произведение искусства».

