Полевой госпиталь ВС Монголии оказал помощь более 90 гражданам в городе Антакья, Турция

CentralAsia (MNG) - Военно-полевой госпиталь 2-го уровня монгольских вооруженных сил в Антакае, провинция Хатай, Турецкая Республика, оказывает круглосуточную медицинскую помощь пострадавшим в результате стихийного бедствия. На сегодняшний день Военно-полевой госпиталь оказал медицинскую помощь в общей сложности 92 гражданам, в том числе 8 детям, с травмами и другими причинами.

Среди всех граждан, получивших данные услуги, было 8 граждан с переломами костей, на них наложили гипсовые повязки, а остальным пострадавшим была оказана обезболивающая и регидратационная терапия, а также проведена медицинская консультация.

Кроме того, проводилась диагностика и лечение других видов заболеваний, а всего 34 человека получили паллиативное лечение и 11 человек получили регидратационное лечение.

Кроме того, монгольская спасательная команда, работающая в Турции, прислала новость о том, что 2 истощенных 45-дневных младенца и 50-летняя женщина с травмой спины были осмотрены и доставлены в больницу скорой помощи.

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