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Монголия вернет 100% НДС на товары и продукты, приобретенные иностранными туристами

CentralAsia (MNG) -  27 ноября 2022 года правительство Монголии представило пересмотренный законопроект о туризме, одобренный в 2000 году, и сопутствующие законопроекты в Великом Государственном Хурале.

Законопроект включает следующие положения:

  • Во-первых, будет возмещен 100-процентный НДС по товарам и продуктам, приобретенным иностранными туристами.
  • Во-вторых, количество стран, в которые будет выдаваться электронная виза, будет удвоено, а визы будут выдаваться онлайн в течение 48 часов через электронную систему.
  • В-третьих, начнется либерализация воздушного транспорта, и в течение трех лет не будут ограничиваться полеты в Монголию, будут приниматься самолеты из всех стран.

С объявлением Года посещения Монголия работает над достижением следующих целей: число туристов увеличится до одного миллиона в 2023 году, а доход туристической отрасли достигнет 1,2 миллиарда долларов США или 11,5 процента ВВП в 2023 году, а в 2024 году количество туристов увеличится до 1,6 млн и дохода достигнет 2 млрд долларов США или 16 процентов ВВП, в 2025 году количество туристов увеличится до 2 млн и доход достигнет размере 2,5 млрд долларов США или 16 процентов ВВП.

источник: madn

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