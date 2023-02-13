экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Президент Монголии принял верительные грамоты посла Катара

CentralAsia (MNG) -  Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа принял верительные грамоты Его Превосходительства Мухаммеда бин Абдуллы Аль-Дехайми в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла Государства Катар в Монголии по совместительству.

Посол передал приветствия Эмира Его Величества Шейха Тамима бин Хамада Аль Тани Президенту Монголии и пожелания Его Высочества Его Превосходительству крепкого здоровья и счастья, а также правительству и народу Монголии дальнейшего прогресса и процветания.

Со своей стороны, Президент Монголии доверил послу приветствие Эмиру, пожелав Его Высочеству крепкого здоровья и счастья, а Государству Катар дальнейшего прогресса, развития и процветания.

Министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх встретилась с Его Превосходительством послом Катара (по совместительству) в Монголии Мохаммедом бин Абдуллой Аль Дехайми.

В ходе встречи были обсуждены двусторонние отношения сотрудничества.

источник: madn

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com