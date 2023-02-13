Монголия начнет использовать электронные сертификаты транспортных средств или RFID-чипы с марта

CentralAsia (MNG) - В провинциях страны зарегистрировано около 470 000 автомобилей, в столице – 650 000. Среди них на первом этапе один миллион транспортных средств, активно участвующих в дорожном движении, будет оснащен RFID-чипами или электронными сертификатами для технического контроля транспортных средств.

Первоначально его планируется начать с 1 марта 2023 года. По данным Министерства дорожно-транспортного развития, в течение первого квартала этого года плата за установку электронных техосмотров или RFID-чипов в автомобили не будет взиматься. В будущем RFID-чипы будут устанавливаться на ввозимые автомобили на таможне.

RFID (Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация) — способ автоматической идентификации объектов, в котором посредством радиосигналов считываются или записываются данные, хранящиеся в так называемых транспондерах, или RFID-метках.

Любая RFID-система состоит из считывающего устройства (считыватель, ридер или интеррогатор) и транспондера (он же RFID-метка, иногда также применяется термин RFID-тег).

По дальности считывания RFID-системы можно подразделить на системы:

ближней идентификации (считывание производится на расстоянии до 20 см);

идентификации средней дальности (от 20 см до 5 м);

дальней идентификации (от 5 м до 300 м)

Большинство RFID-меток состоит из двух частей. Первая — интегральная схема (ИС) для хранения и обработки информации, модулирования и демодулирования радиочастотного (RF) сигнала и некоторых других функций. Вторая — антенна для приёма и передачи сигнала.

C введением RFID-меток в повседневную жизнь связан ряд проблем. Например, потребители, не обладающие считывателями, не всегда могут обнаружить метки, прикреплённые к товару на этапе производства и упаковки, и избавиться от них. Хотя при продаже, как правило, такие метки уничтожаются, сам факт их наличия вызывает опасения у правозащитных и религиозных организаций.

Уже известные приложения RFID (бесконтактные карты в системах контроля и управления доступом, системах дальней идентификации и в платёжных системах) получают дополнительную популярность с развитием интернет-услуг.

источник: madn

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