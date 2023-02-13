Монголия с нетерпением ждет возвращения китайских туристов, — Жэньминь жибао

CentralAsia (MNG) - Монголия возлагала большие надежды на восстановление туризма после того, как китайские туристы постепенно вернулись в страну.

«Китай является основным рынком для туристического сектора Монголии. На протяжении многих лет Китай занимает первое место по количеству туристов в нашей стране», — сказал Синьхуа президент Монгольской туристической ассоциации Гантөмөр Дамба.

Сектор туризма имеет стратегическое значение для дальнейшего развития социального и экономического секторов Монголии, сказал Гантөмөр, добавив, что правительство Монголии принимает различные меры для содействия развитию туризма, пострадавшего от пандемии.

По его словам, азиатская страна поставила перед собой цель привлечь не менее одного миллиона иностранных туристов и заработать на туризме один миллиард долларов США в ближайшие годы.

Правительство Монголии и его предприятия, связанные с туризмом, работают над улучшением своих услуг, продуктов и конкурентоспособности, чтобы принимать больше иностранных туристов, особенно туристов из Китая.

Пурэвсурэн Жаргал — директор туроператора Pocket Travel, опытного агентства в Монголии.

«Мы совершенствуем наши стратегии управления маркетингом, чтобы в ближайшие годы привлечь как можно больше туристов из Китая. Многие китайские туристы бронируют туры, чтобы познакомиться с кочевым образом жизни нашей страны, нетронутой природой и живописными местами», — сказала Пурэвсурэн.

Около 50 туроператоров в Монголии недавно создали совет для изучения способов улучшения своего управления для привлечения китайских туристов, сказала Пурэвсурэн, который также возглавляет совет.

По ее словам, монголы также заинтересованы в поездках в Китай, добавив, что совет внес предложение ежегодно организовывать туристический форум между двумя странами.

Энхзул Амгалан — директор другого туроператора Zuut Travel.

«Мировая туристическая индустрия с нетерпением ждет встречи с китайскими туристами. Я уверен, что в этом году наша страна примет большое количество туристов из Китая», — сказал Энхзул.

Zuut Travel, отправивший свой первый групповой тур монгольских туристов в Китай в конце января, теперь ожидает первого группового тура из Китая в марте после трехлетнего перерыва из-за пандемии COVID-19, сказал он.

В целях развития трансграничного туризма с Китаем и Россией «Монголия предлагает 72-часовой безвизовый режим для граждан Китая», — добавил Энхзул.

По данным Министерства окружающей среды и туризма Монголии, в 2019 году Монголия приняла в общей сложности около 577 300 иностранных туристов, что является рекордным показателем. Более 30 процентов иностранных туристов из Китая.

Монголия объявила 2023, 2024 и 2025 годы «Годами посещения Монголии» под официальным девизом «Добро пожаловать в Монголию» и надеется диверсифицировать и развивать свою экономику за счет туризма.

источник: madn

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