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Катар и Монголия подписали МоВ для расширения сотрудничества в области гражданской авиации

CentralAsia (MNG) -  Мохаммед Фалех Аль Хаджри, отвечающий за управление Управлением гражданской авиации, встретился с Его Превосходительством советником министра дорожно-транспортного развития Монголии Эрдэнэбат Дорж.

В ходе встречи был подписан меморандум о взаимопонимании, позволяющий национальным перевозчикам обеих стран осуществлять полеты по регулярным авиамаршрутам между Государством Катар и Монголией, - сообщает The Peninsula Qatar.

Также на встрече были обсуждены пути расширения сотрудничества в области воздушного транспорта и рассмотрены вопросы, представляющие взаимный интерес в сфере гражданской авиации двух стран.

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