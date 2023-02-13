США сбили летающий объект над озером Гурон

CentralAsia (CA) - Американские военные сбили очередной летающий объект над озером Гурон на границе с Канадой, сообщил в своем Twitter конгрессмен Джек Бергман.

«Военные США списали еще один «объект» над озером Гурон. Я высоко оцениваю решительные действия летчиков-истребителей», — написал он.

Конгрессмен добавил, что американская общественность заслуживает «значительно больше ответов, чем получает».

За несколько часов до этого телеканал ABC сообщал о закрытии части воздушного пространства над озером Мичиган в штате Висконсин «для деятельности Пентагона». Позже агентство Reuters сообщило о закрытии воздушного пространства в одном из районов провинции Онтарио в Канаде.

Позже Минобороны США подтвердило уничтожение воздушного объекта над озером Гурон. Решение было принято с учетом разведывательных рисков и рисков для авиации. Как объяснил Пентагон, предположительно, именно это устройство накануне, 12 февраля, было замечено над территорией «чувствительных объектов» Минобороны в штате Монтана.

Приказ об уничтожении воздушного объекта отдал президент США Джо Байден на основании рекомендаций главы Минобороны Ллойда Остина. Истребитель F-16 выпустил ракету AIM9x и успешно поразил цель. Объект летел на высоте около 12 км.

«Мы не считаем его кинетической военной угрозой чему-либо на земле, но полагаем, что он представлял опасность воздушному движению и риски в связи с потенциальным наличием разведывательных возможностей»,— говорится в заявлении Пентагона. Ведомство отмечает, что уничтожение объекта в выбранной точке снизило риски падения обломков на людей и повысило шансы на его восстановление.

Это уже четвертый объект сбитый в небе США и Канады с начала февраля. Первый был уничтожен в начале месяца в Южной Каролине — аэростат принадлежал Китаю. Второй аэростат, принадлежность которого пока не определена, был сбит в небе над Аляской 10 февраля. 12 февраля в Канаде был уничтожен «неопознанный объект».

Озеро Гурон — одно из «североамериканских Великих озер», которое соединено с озером Мичиган проливом. Озера расположены на границе США и Канады. Ближайшие крупные города — Детройт (США) и Оттава (Канада).