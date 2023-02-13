Количество жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 34 тысячи

CentralAsia (CA) - Количество погибших в Турции и Сирии после землетрясения, произошедшего 6 февраля, достигло по меньшей мере 34 179 человек, сообщает CNN со ссылкой на турецкий центр по координации чрезвычайных ситуаций SAKOM и Министерство здравоохранения правительства спасения Сирии.

Согласно данным SAKOM, количество погибших в Турции достигло 29 605 человек.

В Сирии общее число погибших составляет 4574 человека, в том числе 3160 человек в контролируемых повстанцами районах на северо-западе, по данным группы гражданской обороны «Белые каски», и 1414 человек в контролируемых правительством районах Сирии.

Разрушительные землетрясения, магнитуда которых достигала 7,8, произошли в ночь на 6 февраля. В Турции и Сирии разрушены тысячи зданий. Анкара сравнила силу землетрясений со взрывом 500 атомных бомб. В ликвидации последствий принимают участие десятки тысяч человек из разных стран. Рейтинговое агентство Fitch оценило ущерб, нанесенный Турции от землетрясения, в сумму $4 млрд.