ВОЗ оценила число погибших при землетрясении в Сирии в 8,5 тыс. человек

CentralAsia (CA) - В Сирии при землетрясении погибли порядка 8,5 тыс. человек и пострадали около 10 тыс., однако это предварительные данные, заявил директор по чрезвычайным ситуациям бюро Всемирной организации здравоохранения в Восточном Средиземноморье Рик Бреннан на брифинге.

«Трудно сказать точные цифры, они растут каждый день. Но из того, что мы знаем сегодня, на территориях, контролируемых сирийским правительством, были убиты около 4 тыс. и ранены 2,5 тыс. человек, а на северо-западе Сирии — около 4,5 тыс. убитых и 7,5 тыс. раненых», — сказал он.

Бреннан добавил, что эти цифры будут расти и дальше, в том числе за счет получения организацией доступа к данным о погибших и пострадавших на неподконтрольных Дамаску территориях. Он также рассказал, что обрушения зданий продолжают происходить до сих пор, что повышает число жертв бедствия.

В Сирии общее число погибших составляет 4574 человека, в том числе 3160 человек в контролируемых повстанцами районах на северо-западе, по данным группы гражданской обороны «Белые каски», и 1414 человек в контролируемых правительством районах Сирии.