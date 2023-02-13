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В Грузии произошло четыре землетрясения за сутки
Предыстория: В Грузии произошло два землетрясения магнитудой 4,4 и 3,3

CentralAsia (CA) -  Грузинские сейсмологи за последние 24 часа зафиксировали четыре землетрясения, три из которых произошли на западе Грузии и одно - на юге.

Как сообщил Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии, на юге землетрясение магнитудой 3,1 было зафиксировано в 17:55 по тбилисскому времени. Эпицентр располагался в двух километрах от города Ахалкалаки (край Самцхе-Джавахети) в районе села Дилиска. Очаг землетрясения залегал на глубине 5 км.

Ранее в воскресенье два землетрясения магнитудами 4,4 и 3,3 были зафиксированы на западе Грузии.

По информации центра, в обоих случаях эпицентр располагался недалеко от курорта Бахмаро (поселок городского типа в Чохатаурском муниципалитете края Гурия).

Вечером в том же районе в крае Гурия произошло землетрясение магнитудой 4,3.

Данных о каких-либо разрушениях или пострадавших в результате произошедших землетрясений пока нет.

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