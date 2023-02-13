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В Казахстане девятиклассник ранил топором и ножом трех учеников в школе
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Три ученика пострадали при нападении девятиклассника в школе в городе Петропавловск в Казахстане. Он был вооружен кухонным топором и ножом. Нападавший задержан. По предварительной информации, он состоит на психиатрическом учете, передает Петропавловск.news.

Ранены один девятиклассник и два десятиклассника. Двое госпитализированы в детскую областную больницу с колотыми ранами головы и предплечья. Третьему оказали помощь на месте. Состояние детей оценивается как стабильное.

«Сумки учеников не обыскивают. Зашел в туалет, оттуда вышел уже с ножом и топором. Иная информация не разглашается»,— сказал руководитель управления образования Назир Жашибеков «Казинформу».

Проводится досудебное расследование по статье «Покушение на убийство». «Его действиям и действиям администрации школы будет дана правовая оценка в рамках досудебного расследования»,— сообщила прокуратура. В школе работают следователи.

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