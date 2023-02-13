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В 6 регионах Казахстана ограничили энергоснабжение из-за аварии на линии электропередачи

CentralAsia (KZ) -  В шести областях Казахстана ограничили энергоснабжение из-за аварийного отключения линии электропередачи, сообщает пресс-служба АО KEGOC.

«13 февраля в 9:23 действием технологических защит аварийно отключилась линия электропередачи 500 кВ Л-5170 Экибастузская – Агадырь. Это привело к ограничениям в энергоснабжении в Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Туркестанской, Кызылординской, Карагандинской областей на 600 МВт (около 10% потребления)», – говорится в сообщении.

Противоаварийная автоматика электрических сетей АО KEGOC сработала в штатном режиме, благодаря чему удалось предотвратить полное отключение потребителей юга и центрального региона Казахстана. Сейчас ведутся работы по полной загрузке электростанций южного региона для восстановления электроснабжения отключённых потребителей.

Ремонтные бригады выехали для устранения повреждения на линии электропередачи.

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