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В Турции женщину спасли из-под завалов спустя 170 часов. Видео

CentralAsia (CA) -  Спасательные работы продолжаются и на 8 день после землетрясения в Турции. В одном из городов, разрушенных землетрясениями в Кахраманмараше 40-летняя Сибель Кая находилась под завалами в районе Газиантепа 170 часов, ее спасли и доставили в больницу, сообщает Нaberturk.

Поисково-спасательные работы продолжаются среди обломков разрушенных зданий в районе Газиантеп Ислахие, волонтеры и спасатели ищут пострадавших от землетрясений в Кахраманмараше.

Разрушительные землетрясения, магнитуда которых достигала 7,8, произошли в ночь на 6 февраля. В Турции и Сирии разрушены тысячи зданий. Анкара сравнила силу землетрясений со взрывом 500 атомных бомб. В ликвидации последствий принимают участие десятки тысяч человек из разных стран. Рейтинговое агентство Fitch оценило ущерб, нанесенный Турции от землетрясения, в сумму $4 млрд. По последним данным общее количество жертв в обеих странах достигло 34 тыс. человек.

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