Сколько погибших и пострадавших от землетрясения из стран Центральной Азии в Турции?

CentralAsia (KZ) - CentralAsia (KZ) - Портал Central Asia подготовил материал о погибших и пострадавших от землетрясения из стран Центральной Азии в Турции (данные приводиться на момент публикации).

Казахстан

По данным МИД Казахстана, спасатели извлекли из-под завалов в Турции тело одного из казахстанцев, им оказался Адиль Кадырбеков. Позднее спасатели под завалами обнаружили тело Мирболата Курмашева. 8 февраля удалось спасти Сабину Мамадьярову, ее нашли живой, но с переломом руки.

Тела погибших в Турции Мирболата Курмашева и Адиля Кадырбекова доставили в Алматы.

Ранее, 9 февраля, спецбортом из Газиантепа в Астану были эвакуированы 42 казахстанца и 22 кыргызстанца.

Кыргызстан

Министерство иностранных дел Кыргызстана подтвердило смерть 37-летней кыргызстанки в турецкой провинции Хатай в результате землетрясений, по их информации, личность погибшей опознали родственники.

Сотрудники Генконсульства Кыргызстана в Анталье находятся в Хатае, чтобы помочь оформить документы для отправки тела погибшей на родину.

В МЧС Кыргызстана также подтвердили эту информацию. Спасатели рассказали, что тело женщины вытащили 11 февраля из-под развалин здания.

Кроме того, посол Кыргызстана в Турции Руслан Казакбаев сообщил, что среди пропавших без вести кыргызстанцев нет. Он добавил, что 70 граждан Кыргызстана были эвакуированы из опасных районов в Анкару, Анталью, Аланию, а также в Кыргызстан.

Узбекистан

По данным Генконсульства Узбекистана в Стамбуле. Тела двух узбекистанцев, погибших при землетрясении в Турции, отправлены на родину.

Тела 56-летнего У.Х. из Андижана было обнаружено под завалами в Хатае и 40-летнего Н.М. из Намангана в Кахраманмараше. Их тела были отправлены в Узбекистан 11 февраля.

10 февраля из Аданы были эвакуированы 2 узбекистанца, а 11 февраля в Ташкент эвакуированы 5 членов семьи из Малатьи и один узбекистанец из Газиантепа.

Таджикистан

Как сообщает посольство Таджикистана, информации о пострадавших при землетрясении в Турции таджикистанцах не поступала.

Туркменистан

В Турции, начали появляться первые данные о погибших во время землетрясения туркменских гражданах.

Как сообщило независимое издание turkmen.news, в городе Кахраманмараш, ставшем эпицентром землетрясения, погибло по меньшей мере четверо граждан Туркменистана. По данным издания, их тела были отправлены на родину за счёт туркменского правительства.

Разрушительные землетрясения, магнитуда которых достигала 7,8 произошли в ночь на 6 февраля. В Турции и Сирии разрушены тысячи зданий. Анкара сравнила силу землетрясений со взрывом 500 атомных бомб. В ликвидации последствий принимают участие десятки тысяч человек из разных стран. Рейтинговое агентство Fitch оценило ущерб, нанесенный Турции от землетрясения, в сумму $4 млрд. По последним данным общее количество жертв в обеих странах достигло 34 тыс. человек.

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