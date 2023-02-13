В Таджикистане отменены коронавирусные ограничения на пограничных переходах

CentralAsia (TJ) - На государственных пограничных переходах Таджикистана, начиная с 8 февраля, отменены ограничения, связанные с предотвращением передачи и возникновения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Такое решение подписано республиканским штабом по предотвращению распространения инфекционного заболевания COVID-19 в РТ, сообщает НИАТ «Ховар».

Согласно решению, ограничение против коронавируса отменены во всех карантинно-санитарных пунктах службы государственного санитарно-эпидемиологического надзора министерства здравоохранения и социальной защиты населения при пересечениях государственной границы Таджикистана.

Отмечается, что постановление республиканского штаба принято с учётом стабильных оценок эпидемиологической ситуации с инфекцией COVID-19 в Таджикистане, а также высокого уровня вакцинации среди населения и нормализации ситуации с коронавирусом в государствах региона и мира.

Кроме того, подчеркивается в сообщении госагентства, решение принято с целью полного обеспечения функционирования национальной экономики страны, в том числе обеспечения развития гражданской авиации, туризма и укрепления межгосударственных связей в социально-экономической сфере с государствами региона и мира.

«Минздраву страны поручено осуществлять деятельность карантинно-санитарных пунктов службы государственного санитарно-эпидемиологического надзора при пересечениях государственной границы Республики Таджикистан в «обычном» режиме и учитывать общее состояние здоровья граждан Таджикистана и иностранных государств на пересечениях государственной границы», - пишет «Ховар».

Также в соответствии с этим постановлением Минздраву поручено в дальнейшем проводить вакцинацию целевых групп населения республики согласно запросу и обращению.

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