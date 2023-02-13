После землетрясения в Турции пес-спасатель с ранеными лапами нашел под завалами 5 человек. Фото

CentralAsia (TM) - После землетрясения в Турции собака с ранеными лапами помогла спасателям найти по меньшей мере пять человек под завалами в городе Малатья.

Пес по кличке Кепюк повредил все конечности обломками стекла, сообщает Trhaber.

«Наш ветеринар, присутствовавший на месте завала, оказал ему помощь. Кепюку наложили швы, ветеринар обработал и перевязал его раны. Пока проблем со здоровьем у него нет. Мы продолжаем работу. Наша собака демонстрирует большую жертвенность», - рассказал кинолог Дерсим Булут.

Собака работала в разных городах, ведь прошла специальную подготовку для выполнения служебных задач в случае чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий.

С первого дня после землетрясения животное в сопровождении кинологов помогало спасать людей на месте трагедии.

По словам кинолога Дерсима Булута, Кепюк помог найти пятерых пострадавших людей, которым удалось выжить под завалами.

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Он добавил, что во время разбора завалов в одном из разрушенных домов спасатели нашли детскую игрушку, и по ее запаху животное обнаружило раненого мужчину, проживавшего в этом доме.

Разрушительные землетрясения, магнитуда которых достигала 7,8 произошли в ночь на 6 февраля. В Турции и Сирии разрушены тысячи зданий. Анкара сравнила силу землетрясений со взрывом 500 атомных бомб. В ликвидации последствий принимают участие десятки тысяч человек из разных стран. Рейтинговое агентство Fitch оценило ущерб, нанесенный Турции от землетрясения, в сумму $4 млрд. По последним данным общее количество жертв в обеих странах достигло 34 тыс. человек.