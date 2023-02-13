После землетрясения в Турции пес-спасатель с ранеными лапами нашел под завалами 5 человек. Фото

- Туркменистан, общество
- 12:41, 13 февраля 2023
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CentralAsia (TM) - После землетрясения в Турции собака с ранеными лапами помогла спасателям найти по меньшей мере пять человек под завалами в городе Малатья.
Пес по кличке Кепюк повредил все конечности обломками стекла, сообщает Trhaber.
«Наш ветеринар, присутствовавший на месте завала, оказал ему помощь. Кепюку наложили швы, ветеринар обработал и перевязал его раны. Пока проблем со здоровьем у него нет. Мы продолжаем работу. Наша собака демонстрирует большую жертвенность», - рассказал кинолог Дерсим Булут.
Собака работала в разных городах, ведь прошла специальную подготовку для выполнения служебных задач в случае чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий.
С первого дня после землетрясения животное в сопровождении кинологов помогало спасать людей на месте трагедии.
По словам кинолога Дерсима Булута, Кепюк помог найти пятерых пострадавших людей, которым удалось выжить под завалами.
Он добавил, что во время разбора завалов в одном из разрушенных домов спасатели нашли детскую игрушку, и по ее запаху животное обнаружило раненого мужчину, проживавшего в этом доме.
Разрушительные землетрясения, магнитуда которых достигала 7,8 произошли в ночь на 6 февраля. В Турции и Сирии разрушены тысячи зданий. Анкара сравнила силу землетрясений со взрывом 500 атомных бомб. В ликвидации последствий принимают участие десятки тысяч человек из разных стран. Рейтинговое агентство Fitch оценило ущерб, нанесенный Турции от землетрясения, в сумму $4 млрд. По последним данным общее количество жертв в обеих странах достигло 34 тыс. человек.