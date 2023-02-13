История любви глав государств СНГ и их жен. Фото

CentralAsia (KZ) - Ко дню всех влюбленных портал Сentral Аsia подготовил материал про любовную историю глав государств СНГ и их жен.

Азербайджан. Ильхам Алиев — Мехрибан Алиева

Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева родилась 26 августа 1964 года в Баку. Она появилась на свет в семье потомственных интеллигентов Пашаевых, клан которых был признан самым влиятельным в академической среде и неэнергетических бизнес-сферах экономики.

В 1983 году состоялась свадьба Мехрибан Пашаевой и Ильхама Алиева, сына первого президента Азербайджана Гейдара Алиева. Молодожены в это время были еще студентами. Мехрибан только перевелась в московский мединститут, Ильхам учился в аспирантуре МГИМО.

Через год в семье родилась дочь Лейла, а в 1989 году, уже в Азербайджане, — дочь Арзу. В 1997 году, когда Алиевы находились в Лондоне, супруга подарила мужу наследника — сына Гейдара.

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Армения. Никол Пашинян — Анна Акопян

Жена премьера Армении Анна Акопян родилась 1 февраля 1978 года. В 2000 году окончила факультет журналистики Ереванского государственного университета. В период учёбы в университете познакомилась со своим будущим супругом Николом Пашиняном. Никол был на пятом курсе факультета журналистики Ереванского Государственного Университета, а Анна только поступила на тот же факультет».

Никол Пашинян, Анна Акопян

«Когда я впервые зашла в лекторий, то сразу услышала это имя – Никол Пашинян. О нем говорили все: преподаватели, декан, студенты. Им восхищались, его ставили в пример, на его работы ссылались. Никол – гордость факультета, слышала я, даже не познакомившись с героем.

А потом я, первокурсница, получила важное задание: написать статью в газету. Да, именно в ту, где тогда работал Никол. Я написала и принесла ее в редакцию. Так и познакомились – на рабочем месте.

Никол влюбился в меня с первого взгляда, а я в него … немного позже», - вспоминает Анна.

У пары есть дочери Мариам, Шушанну, Арпине и сын Ашот.

Анна Акопян, Никол Пашинян

Белоруссия. Александр Лукашенко — Галина Лукашенко

Первая леди Белоруссии Галина Желнерович родилась в 1955 году в обычной белорусской семье. С будущим мужем Александром Лукашенко она познакомилась еще в школе, в деревне Рыжковичи. Они вместе поступили в Могилевский институт на исторический факультет, а после окончания института в 1975 году молодой Лукашенко сделал предложение Галине на берегу Днепра.

В браке у пары родилось двое сыновей - Виктор и Дмитрий. Официально с мужем она практически никогда не появлялась, за все годы президентства Лукашенко, она только один раз сопровождала его в зарубежной поездке — в Израиль в 1994 году.

Хотя развод никогда официально не был оформлен, по данным СМИ, супруги вместе не живут много лет.

Пока дети были маленькие, Галина работала в детском саду, с января 1998 года возглавляла отдел Могилевского облисполкома по оздоровлению населения, занимается организацией санаторного лечения жителей, но, чем занята сейчас, неизвестно.

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Казахстан. Касым-Жоомарт Токаев — Надежда Давыдовна

Информации о первой леди Казахстана не так много, известен лишь ее статус супруги и матери единственного сына Тимура Токаева.

Надежда Давыдовна (девичья фамилия неизвестна) родилась в Нижнем Тагиле по происхождению первая леди не казашка, а имеет еврейское происхождение.

Надежда Давыдовна Токаева

Если верить некоторым источникам, до 2009 года, у нее был собственный бизнес и существовал он на протяжении 14 лет. В налоговой было зарегистрировано ИП на ее имя. Но на данный момент оно не действует.

После вступления в должность президента Казахстан СМИ ждали выхода супругов в свет. Но этого не произошло. На официальном ресурсе появилась его официальная биография с отметкой о семейном статусе «разведен».

Кыргызстан. Садыр Жапаров — Айгуль Жапарова

О супруге президента Кыргызстана, Айгуль Асанбаевой, известно, что ей 49 лет, родом из Иссык-Кульской области.

После школы поступила в медицинское училище в Караколе. Позднее окончила педагогический факультет Кыргызского государственного университета имени И. Арабаева.

Будущие супруги жили в соседних сёлах и познакомились во время поездки с друзьями на природу. По воспоминаниям Айгуль Асанбаевой, ей тогда было 18 лет, а Жапарову — 23 года. После трёх лет дружбы они поженились.

«Мы с Садыром познакомились совсем молодыми. Скажу вам сразу: он не романтик. Хотя в студенческие годы, когда Садыр был в Бишкеке, а я училась в Караколе, он каждую неделю присылал мне телеграммы с приглашением на телефонные переговоры — тогда это была единственная доступная связь в Советском союзе. Я помню, как всю неделю ждала, и как радостно бежала на телефонный узел. Когда наступал тот самый день, мы иной раз и не знали, о чём говорить, просто слушали голоса друг друга», - вспоминает первая леди.

По одним сведениям, у супругов пятеро детей, по другим — четверо. Во время очередного интервью на соответствующий вопрос Асанбаева ответила, что у них четверо родных детей, однако они ещё взяли на воспитание Рината — сына младшего брата Садыра Жапарова, который погиб с женой в ДТП.

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Молдова. Майя Санду

«Замужем не была, детей не имеет» - этой строчкой в предвыборный период характеризовали личную жизнь президента Молдовы Майи Санду. В многочисленных интервью Санду поясняла, что неоднократно была влюблена, но мужчина ее мечты ей пока так и не встретился.

Майя Санду

Россия. Владимир Путин — Людмила Путина

Бывшая первая леди России Людмила Александровна Шкребнева родилась 6 января 1958 года в Калининграде. С Путиным она познакомилась во время работы стюардессой. Людмила прилетела с подругой в Ленинград на три дня. Знакомый позвал девушек в театр, а с собой привел 28-летнего Владимира Путина.

Через три года после знакомства Владимир Путин сделал предложение. В 1985 году в этой семье родилась дочь Мария, в 1986 — дочь Катерина.

В 2013 году Путины объявили о разводе. Решение чета приняла совместно после почти 30 лет брака. Владимир и Людмила Путины заявили, что хотят остаться близкими людьми. По их признанию, они вместе не живут уже некоторое время, поддерживая дружеские отношения.

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Таджикистан. Эмомали Рахмон — Азизмо Асадуллаева

Жена президента Таджикистана Эмомали Рахмонова скрыта от глаз мировой общественности. Официальной информации о ней нет. В мировых СМИ первая леди республики упоминается как Азизмо Асадуллоева, предположительно, так же, как и президент, она родом из Дангары. О ней очень мало информации.

Она редкий гость на приемах, почти никогда не сопровождает мужа в поездках.

Азизмо Рахмонова появилась на публике всего несколько раз. Один из них – во время визита Эмомали Рахмона в Малайзию в 2014 году.

Как сообщали СМИ, в 2013 году на встрече президента Таджикистана с представителями малого бизнеса кто-то предложил назначить Азизмо Рахмонову главой Ассоциации предпринимателей страны. Глава Таджикистана отверг это предложение. Жена должна заботиться о детях и о муже, заявил Эмомали Рахмон.

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Туркменистан. Сердар Бердымухамедов

Президент Туркменистана Сердар Бердымухаммедов женат с 2001 года и, по некоторым данным, имеет четверых детей — сына и трёх дочерей. Об имени и биографии его жены ничего неизвестно.

Личная жизнь президентской семьи не афишируется и всячески скрывается. Туркменским оппозиционным СМИ в своё время удалось выяснить, что трое детей Сердара Бердымухамедова — Керимгулы, Огулбабек и Айгуль — учились в престижной и дорогой Международной школе Ecolit во время его работы и учёбы в швейцарской Женеве.

Узбекистан. Шавкат Мирзиеев — Зироатхон Хошимова

Первая леди Узбекистана Зироатхон Хошимова родилась в Коканде. Ее отец Махмуджон Хошимов возглавлял отдел рабочего снабжения Среднеазиатской железной дороги.

Хошимова — инженер-экономист, окончила Ташкентский институт ирригации и мелиорации. Но по специальности не работает, она домохозяйка.

Зироатхон Хошимова и Шавкат Мирзиёев познакомились в Ташкентском сельскохозяйственном институте. В нём Мирзиёев был секретарём комитета комсомола, а Хошимова — одной из студенток. Однако родственники девушки были против их отношений, тем не менее молодые всё-таки поженились. После брака она оставила свою девичью фамилию.

У Мирзиёевых две дочери и сын — Саида, Шахноза и Миралишер.

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