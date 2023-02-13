У производителей Bayraktar просили 10 млн долларов за подключение завода в Украине к электросети

CentralAsia (CA) - О том, что в Украине серьезный непорядок в сфере оборонной промышленности, свидетельствует и факт отказа турецкой компании Baykar строить завод по производству боевых беспилотников Bayraktar, хотя для проекта уже была закуплена земля.

Владелец и гендиректор компании Baykar Халук Байрактар заявил, что он столкнулся с коррупцией: с него потребовали взятку в 10 млн долларов за подключение завода к электросетям. И даже несмотря на то, что руководство страны было об этом проинформировано, изменить ситуацию не удалось. Об этом шла речь в интервью Натальи Мосейчук с братьями Байрактарами, передает Informator.ua.

Халук рассказал, что подключения завода к электричеству пришлось бы ждать 2 года. И за это просили 10 млн долларов.

«Нам нужно электричество на земельном участке. Знаете, сколько стоит присоединиться к сети? 10 млн долларов! Как вам такое? И они говорят, что на подключение понадобится 2 года, что так всё работает. Но разве это всё не коррупция? Сейчас люди воюют, страдают. Так что важно? Чтобы я ждал 2 года электричества? Мы должны сосредоточиться на тех вещах, которые действительно поддерживают Украину, а не смотреть на негативные мелочи», – заявил во время интервью гендиректор компании.

Он отметил, что в Турции ничего не нужно платить за подключение к электросети. И делают это через неделю-две.

«Сколько стоит? – Нуль! Мы этот офис (там, где проходило интервью) просто включили в розетку. А чтобы получить разрешение на это, нужно 1-2 недели», – сказал Халук.

На вопрос Мосейчук, сообщила ли компания об этом Зеленскому или кому-то другому, Халук сказал, что да. Власти Украины знают об этом инциденте.

«Я известил власти об этом. Но чего-то просить я не люблю. Это критично для Украины и её будущего», – подчеркнул владелец Baykar.

Завод по производству Bayraktar в Украине

3 февраля 2022 года Украина подписала соглашение с Турцией о строительстве завода по производству беспилотников Bayraktar. Тогда министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что на турецких дронах будут стоять двигатели от «Мотор Сiчi». Турецкая оборонная компания Baykar, производящая беспилотники Bayraktar, планирует завершить строительство своего производственного завода в Украине через два года. Об этом заявил генеральный директор Халук Байрактар. Фаза детального проектирования завода уже окончена.

Планируется, что на украинском предприятии по выработке дронов в первые пять лет трудоустроят 355 специалистов, а в 2032 году количество работников увеличат до 370. Средняя заработная плата на заводе будет в 10 раз больше минимальной месячной зарплаты для инженерно-управляющего персонала и в 5 раз больше для технических работников. По соглашению между правительствами Украины и Турции материалы и оборудование для реализации совместных проектов будут освобождены от таможенного налогообложения. Также в течение 10 лет турецкие инвесторы не будут платить налог на прибыль и земельные налоги.

Bayraktar TB2

Это турецкий ударный оперативно тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с большой продолжительностью полета, способный выполнять дистанционно управляемые или автономные полеты. Самолёты и вооружение контролируются экипажем на наземной станции управления. Технические характеристики Bayraktar TB2:

Длина: 6,5 м

Размах крыла: 12 м

Максимальная взлетная масса: 650 кг

Грузоподъемность: 55 кг

Максимальная скорость: 222 км/ч

Крейсерская скорость: 130 км/ч

Радиус действия 150 км

Потолок: 8200 м

Автономность: 24 ч

Двигатели: БПЛА оснащен двигателем внутреннего сгорания Rotax 912, корпус выполнен из композитных материалов и оснащен системой автоматического взлета и посадки.

Вооружение: может нести противотанковые ракеты и управляемые авиабомбы.