В Китае заявили, что американские аэростаты более 10 раз незаконно входили в воздушное пространство страны в 2022 году

CentralAsia (CA) - Китай обвинил США в том, что американские аэростаты нарушали воздушное пространство КНР более десяти раз с января 2022 года, сообщает The Paper. Таким образом власти КНР отреагировали на действия США, связанные со сбитыми над американской территорией летательными аппаратами.

На пресс-конференции представитель МИД КНР Вань Вэньбинь заявил, что ситуации, когда американские аэростаты «незаконно проникают в иностранное воздушное пространство», уже стали обыденными. По его словам, только за последний год воздушные объекты США более десяти раз залетали на территорию Китая без одобрения соответствующих органов власти.

Почему КНР не выступала с протестами раньше, спикер китайского МИД не объяснил. Также он не привел каких-либо подробностей. Однако он заявил, что американцы используют своё технологическое превосходство, чтобы собирать секретную информацию по всему миру, шпионя в том числе за союзниками. Кроме того, представитель китайского дипломатического ведомства осудил санкции, наложенные США на компании из КНР, связанные с производством аэростатов.

«Вань Вэньбинь также обвинил Соединённые Штаты в том, что те часто отправляют военные корабли и самолёты на разведку вблизи границ Китая. По его утверждению, такое происходило 657 раз за весь прошлый год и 64 раза в этом январе», – сообщает CNN.

Резкую реакцию МИД КНР вызвал инцидент с китайским аэростатом, сбитым над территорией США 4 февраля. Вань Вэньбинь заявил, что американская сторона «раздувает и приукрашивает» ситуацию, чтобы оправдать санкции против китайских предприятий и организаций.

Аэростат, который американские чиновники считают разведывательным, а китайские власти называют обыкновенным метеорологическим зондом, сбили у побережья Южной Каролины 4 февраля. После этого над территорией США и Канады обнаружили и сбили ещё три неопознанных летательных объекта, свою причастность к которым Китай пока не подтвердил.