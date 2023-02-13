Узбекистан продлил договор с талибами об обслуживании железной дороги Хайратон — Мазари-Шариф

Подписание договора между "Согдианой Транс" и Управлением железных дорог Афганистан

CentralAsia (UZ) - Управление железных дорог Афганистана и компания «Согдиана Транс» (дочернее предприятие «Узбекистон темир йуллари») 12 февраля подписали договор о продолжении эксплуатации железной дороги Хайратон — Мазари-Шариф. Об этом сообщает пресс-служба компании «Узбекистон темир йуллари» по итогам прошедших в Термезе переговоров.

Согласно новому договору, «Согдиана Транс» будет обслуживать данный участок еще два года.

Кроме того, стороны договорились об ускорении совместного восстановления доставки грузов до конечной станции Мазари-Шариф и о подготовке специалистов администрации железных дорог Афганистана.

Переговоры между афганской делегацией с представителями «Узбекистон темир йуллари» и «Согдиана Транс» начались 8 февраля. Спустя два дня стороны подписали протокол о продолжении эксплуатации железной дороги и возобновили доставку грузовых вагонов в Афганистан, приостановленную с 1 февраля. За 10−11 февраля было доставлено 714 вагонов.

В декабре глава Управления железных дорог Афганистана Бахт-Рахман Шарафат заявил, что договор на обслуживание участка железной дороги Хайратон — Мазари-Шариф заключен с компанией Mansour Fatih из Казахстана, однако в Узбекистане опровергли эту информацию, заявив, что переговоры еще ведутся.

Предприятие «Согдиана Транс» было создано в декабре 2011 года для эксплуатации и обслуживания железнодорожной линии Хайратон — Мазари-Шариф». «Узбекистон темир йуллари» завершила строительство линии протяженностью 75 км и стоимостью $129 млн в ноябре 2010 года.

Через станцию Хайратон проходит почти половина импорта Афганистана, а также значительная часть гуманитарных грузов.