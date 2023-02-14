СЕО монгольской финансовой ассоциации АРД был приглашен на Всемирный микрофинансовый форум

CentralAsia (MNG) - 16-17 марта 2023 года в Праге (Чехия) состоится Всемирный микрофинансовый форум, на который приглашен исполнительный директор финансовой ассоциации AРД Хутагт Ганхуяг Чулуун для участия в качестве пенальтиста в дискуссии на тему « Доступ к финансовым услугам в постпандемическом обществе».

Организованный Uniglobal уже 18 лет, Всемирный микрофинансовый форум будет охватывать широкий круг тем, представляющих интерес для микрофинансовых организаций, инвесторов и других участников отрасли со всего мира. В нем примут участие профессиональные и высокопоставленные эксперты, которые поделятся своим опытом и мнениями о текущих проблемах и возможностях в отрасли, а также своими ожиданиями и прогнозами относительно будущего направления микрофинансирования.

В ходе нескольких сессий будет обсуждаться, как микрофинансовые организации адаптируются и работают в новой реальности и текущие трудности, с которыми сталкиваются клиенты, особенности моратория на погашение задолженности, возрастающая важность цифровой трансформации и многие другие важные темы.

Текущая постпандемическая экономическая среда значительно изменила сектор микрофинансирования: операции, портфель и ликвидность МФО, а также способы сотрудничества и обмена информацией с другими заинтересованными сторонами микрофинансирования. На многих финансовых рынках наблюдается изменение стоимости местных валют, цен на товары и услуги, затрат на хеджирование и уменьшение возможностей для привлечения новых инвестиций. Кроме того, замедление реальной экономики делает клиентов МФО еще более уязвимыми, а значит, требует соответствующей трансформации существующих систем, политик и подходов.

18-й ежегодный Глобальный микрофинансовый форум Uniglobal будет охватывать ряд тем, которые делают этот форум привлекательным для МФО, инвесторов и других участников отрасли со всего мира. Он объединит прочную сеть профессионалов и экспертов высокого уровня, которые поделятся своим опытом и взглядами на текущие проблемы и возможности сектора, а также ожиданиями и прогнозами относительно будущих тенденций в микрофинансировании. В ходе нескольких сессий участники обсудят, как МФО адаптируются к новым реалиям и работают в них, текущие сложности для микроклиентов, особенности мораториев на погашение долгов, растущую важность цифровой трансформации и многие другие важные темы.

Финансовая ассоциация АРД — национальная компания финансового союза, основанная в 2005 году. Они инвестируют в ведущие компании и проекты, чтобы улучшить их положение на рынке, конкурентоспособность и ценность, и работают в рамках миссии по созданию Инвестирующей нации и увеличению прибыли на капитал своих акционеров.

Их инвестиционный портфель состоит из 44 компаний, работающих в сфере финансов, страхования, рынков капитала, технологий, инфраструктуры, блокчейна и медиа, из которых 8 являются публичными компаниями.

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