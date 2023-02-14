Крупнейший поставщик угля в Китай Монголия переключается на аукционы, чтобы получить максимальную прибыль от своего экспорта, — South China Morning Post

CentralAsia (MNG) -

Монголия планирует к июлю продать на аукционе 12 млн тонн угля, заявил министр горнодобывающей промышленности Ганбаатар Жамбал.

Правительство намерено использовать аукционы для всех своих продаж угля, включая коксующийся уголь для сталелитейных заводов и энергетический уголь для электростанций, в 2024 и 2025 годах.

Монголия, крупнейший поставщик угля для сталелитейной промышленности Китая, меняет способ продажи своей продукции, стремясь повысить прозрачность и получить более высокую прибыль от своего основного экспортного дохода.

Уязвленное прошлогодним скандалом, когда сотни тысяч тонн были украдены из государственных складов на границе, правительство переходит к системе аукционов, которая заменит долгосрочные контракты, предпочитаемые китайскими покупателями, и возложит на клиентов дополнительные транспортные расходы. В последние годы Пекин стремился расширить свою торговлю углем с Монголией, особенно после прекращения поставок из Австралии, которая раньше была поставщиком №1 высококачественного минерального сырья, необходимого для доменных печей.

Министр горнодобывающей промышленности Монголии Ганбаатар Жамбал на прошлой неделе сообщил местным СМИ, что цель состоит в том, чтобы к июлю продать 12 миллионов тонн на аукционе. Правительство намерено использовать аукционы для всех своих продаж угля, включая коксующийся уголь для сталелитейных заводов и энергетический уголь для электростанций, в 2024 и 2025 годах, согласно ответу на вопросы по электронной почте.

Китай на сегодняшний день является крупнейшим покупателем монгольских товаров. Импорт коксующегося угля из северного соседа в прошлом году составил почти 26 миллионов тонн, что составляет 40 процентов от общего объема закупок. Новая система аукционов также совпадает с сближением отношений Пекина с Канберрой, где возобновились поставки австралийского угля после запрета с конца 2021 года.

Это представляет риск для монгольских шахтеров, поскольку теперь у китайских покупателей будет больше возможностей. Более того, долгосрочные контракты также защищают продавцов от колебаний цен, а перспективы сталелитейной промышленности Китая неопределенны. Монголия может сделать ставку на возвращение к росту после того, как Пекин отказался от ограничений Covid Zero, но сектор недвижимости, крупнейший потребитель стали в Китае, остается под давлением.

По данным веб-сайта биржи, продажи, зарегистрированные на Монгольской фондовой бирже, где проходят аукционы, начавшиеся в этом месяце, составили 128 000 тонн.

источник: South China Morning Post

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения