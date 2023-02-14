Учителя и сотрудники монгольской школы в Южной Корее встретились с Премьером Монголии

CentralAsia (MNG) - Учителя и сотрудники монгольских школ в Южной Корее обратились к премьер-министру с просьбой рассчитать их взносы на социальное обеспечение как в Монголии и оплатить переменные расходы учащимся от своей страны.

Начался официальный визит Премьер-министра Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай в Республику Корея. В первый день визита Премьер-министр посетил монгольскую школу в Сеуле и ознакомился с ее деятельностью.

Монгольская школа в Сеуле была создана в 1999 году, в ней работают 24 учителя и учатся 342 ученика. Школа была основана г-жой Ю Хэ Гюн, гражданином Республики Корея, с целью обеспечения прав на образование монгольских детей, проживающих в стране.

Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай выразил благодарность основателям, учителям и сотрудникам монгольской школы, последовательно работавшим на благо образования монгольских детей. Премьер-министр пожелал детям, изучающим свой национальный язык, обычаи, историю и культуру, больших успехов в учебе.

«В программном документе «Видение-2050» первое место заняли единые национальные ценности. Монголы мира являются важной частью единых национальных ценностей. Мы должны построить мост, чтобы монголы, дети и молодежь, живущие за границей, могли внести свой вклад в развитие нашей страны. Более интеллектуальные монгольские головы, чем Оюу-Толгой и Таван-Толгой, являются богатством Монголии», — сказал он.

Основатель монгольской школы в Сеуле Ю Хэ Гын выразила свое мнение и сказала: «Благодарю премьер-министра Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай за посещение школы в первый день его визита, я мечтаю, чтобы монгольские школьники получат образование в комфортной среде и станут лидерами во всех областях».

Ю Хе Гюн попросила премьер-министра рассчитать взносы по социальному страхованию для учителей и сотрудников монгольских школ в Монголии и предусмотреть переменные расходы для учащихся. Премьер-министр поручил заинтересованным лицам решить эти вопросы. Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай вручил аттестаты об общем образовании и учебники директору монгольской школы в Сеуле г-жу Ю Хэ Гюну.

Школа следует учебному плану и программе, действующим в общеобразовательных школах Монголии. На сегодняшний день существует 59 монгольских школ и центров языковой культуры в 39 городах 16 стран.

В соответствии с целью правительства Монголии по совершенствованию профессиональной методики преподавания в монгольских школах и языковых и культурных центрах за рубежом, а также по повышению качества образования, Министерство иностранных дел в сотрудничестве с Советом по национальной языковой политике Монголии, уже более года непрерывно организует серию курсов электронного обучения по профессиональным методам обучения. В обучении приняли участие более 100 монгольских преподавателей зарубежом.

Кроме того, с 2022 года созданы отраслевые советы Совета по языковой политике в Европе и Азии с целью расширения исследований по использованию монгольского языка и грамотности на международном уровне.

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