Акция помощи гражданам Турции и Сирии продолжается на главной площади Улан-Батора

- Монголия, происшествия
- 8:08, 14 февраля 2023
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CentralAsia (MNG) - В связи с землетрясениями в Турции и Сирии акция помощи продолжается на главной площади столицы Монголии.
Городские власти дали соответствующее разрешение и в настоящее время на площади строятся 16 юрт, а в будущем планируется построить 100 юрт.
Эти юрты будут доставлены в вышеуказанные страны авиакомпанией МIAT.
Координатор чрезвычайной помощи ООН Мартин Гриффитс призвал страны мира оказать помощь тысячам человек, которые остались без крыши над головой и голодают в результате разрушительного землетрясения, которое потрясло Сирию и Турцию на рассвете 6 февраля.
Число погибших в результате мощного землетрясения в Турции и Сирии достигло 33 тысяч человек.
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