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Монголия поставляет юрты в Турцию и мясные консервы в Сирию

CentralAsia (MNG) -  На внеочередном заседании правительства Монголии 7 февраля было принято решение об оказании гуманитарной помощи товарами и материалами из государственных ресурсов населению и гражданам Турецкой Республики и Сирийской Арабской Республики, пострадавшим в результате стихийного бедствия.

Соответственно, в Турецкую Республику было отправлено 5 тонн мясные консервы, 1 тонна свечей, 1000 одеял и 20 полно-комплектных монгольских юрт.

Ведется подготовка к отправке в Сирийскую Арабскую Республику 5 тонн мясных консервов, 1 тонны свечей и 500 одеял.

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