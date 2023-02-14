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Мужская и женская команды Монголии примут участие в ЧМ по баскетболу 3х3

CentralAsia (MNG) -  Чемпионат мира по баскетболу FIBA 3х3 2023 года пройдет с 30 мая по 4 июня в Вене, Австрия.

Всего в турнире примут участие 40 команд, право на участие получили мужская и женская команды Монголии.

Объявлены первые 34 команды, которые примут участие в баскетбольном турнире. Остальные шесть команд будут выбраны на соревнованиях, которые пройдут в Эйлате, Израиль, с 6 по 7 мая.

Лучшие команды мира, прошедшие квалификацию:

  • Мужские сборные: Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Франция, Германия, Япония, Латвия, Литва, Мадагаскар, Монголия, Нидерланды, Польша, Пуэрто-Рико, Сербия, Швейцария и США.
  • Женские сборные: Австрия, Бразилия, Канада, Китай, Египет, Франция, Германия, Венгрия, Италия, Япония, Литва, Монголия, Нидерланды, Польша, Румыния, Испания и США.
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