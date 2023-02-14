14 февраля состоится медийно-художественный и драматический монгольский балет «Ла-Ла Ленд». ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - Прошлым летом по инициативе генерального директора и балетмейстера Цолмонбуд Цэрэнпэлжээ с успехом прошел в нашей стране медийно-художественный, зрелищно-драматический балет для всех возрастов «Ла-Ла Ленд».

Этот новый балет открыл совершенно новую страницу в истории балета не только Монголии, но и мира. Теперь этот балет будет исполнен дважды, 13 и 14 февраля.

Монгольский балет создан по мотивам оскароносного фильма «Лала ленд», а музыка фильма «Лала ленд» прозвучала с официального разрешения, музыкальная композиция обновлена, хореография и хореография новые, а искусство балета сочетался с медиа-артом, голограммами и драмой и воплощался на сцене как развлекательный балет.

Также приедут ведущие солисты балета из Кореи, которые выступят вместе с лучшими монгольскими артистами балета.

«Ла-Ла Ленд» ( La La Land) — американский музыкальный романтический комедийно-драматический фильм 2016 года, снятый режиссёром Дэмьеном Шазеллом с Райаном Гослингом и Эммой Стоун в главных ролях. В центре сюжета — влюблённые джазовый пианист Себастьян и начинающая актриса Миа, проживающие в Лос-Анджелесе и преследующие свои мечты. Название картины одновременно относится к городу Лос-Анджелес и к идиоматическому выражению, означающему потерю связи с реальностью.

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