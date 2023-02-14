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Координатор ОБСЕ по экономической и экологической деятельности посетил Монголию с официальным визитом

CentralAsia (MNG) -  Госсекретарь МИД Монголии Анхбаяр Нямдорж принял Игли Хасани, координатора по экономическим и экологическим вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о развитии эффективного антикоррупционного управления в нашей стране, возможности реализации совместных проектов и программ по энергетической безопасности и лесоразведению.

Монголия присоединилась к ОБСЕ в качестве полноправного члена в 2012 году.

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