Саудовская Аравия закрывает посольство в Кабуле и переводит своих сотрудников в Пакистан

CentralAsia (CA) - Из соображений безопасности Саудовская Аравия на прошлой неделе закрыла свое посольство в афганской столице Кабуле, сообщает Тolonews.

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии в своем заявлении сообщило, что их посольство в Кабуле было закрыто из-за опасений возможного нападения со стороны Исламского государства. Далее говорится, что дипломаты и сотрудники посольства переведены в Исламабад.

Афганские СМИ цитируют официальных лиц министерства иностранных дел Саудовской Аравии, что ИГ планировало взорвать здание посольства в заминированном автомобиле. По сообщению Reuters, дипломаты Саудовской Аравии вылетели по воздуху и перебрались в Пакистан в конце прошлой недели из-за предупреждений о повышенном риске терактов в Кабуле.

Не сразу было ясно, как долго саудовские дипломаты намеревались базироваться за пределами Афганистана или сколько из них покинули страну.

Между тем администрация афганских талибов опровергла сообщения, заявив, что саудовские дипломаты уехали на «обучение» и вернутся.

Афганские талибы заявили, что отъезд дипломатов был временным, а не по соображениям безопасности. «Некоторые сотрудники посольства Саудовской Аравии ушли для своего рода обучения и вернутся», — сказал Забиулла Муджахид, представитель талибов, как сообщает Reuters.

Талибы заявили, что безопасность дипломатов и посольств лучше, чем раньше. «Они сами упомянули вопрос безопасности, мы не видим здесь никаких проблем, потому что ситуация с безопасностью в Афганистане, особенно в Кабуле, хорошая. Посольства, в частности, обеспечены безопасностью. Правительство Афганистана уделяет внимание безопасности положение всех правительственных организаций, посольств и неправительственных организаций», — сказал Забиулла Муджахид, представитель талибов.

Муджахид подчеркнул, что никому и никогда не будет позволено наносить ущерб дипломатическим учреждениям в Афганистане. «Все дипломатические учреждения в Афганистане находятся в безопасности, и правительство Афганистана серьезно относится к безопасности этих учреждений. Угрозы расплывчатые или фиктивные, без каких-либо действий, и ДАИШ не может никому угрожать и до сих пор нигде не достиг своих целей, — добавил Муджахид.

Аналитики и ветераны вооруженных сил считают, что закрытие посольства Саудовской Аравии по соображениям безопасности неоправданно. «Решение Саудовской Аравии и некоторых других стран отозвать своих дипломатов из Кабула из соображений безопасности не имеет оправдания», — сказал политолог Асадулла Надим.

«Помимо соображений безопасности и вопросов безопасности, закрытие посольства Саудовской Аравии в Кабуле и отзыв его дипломатов имеют и другие причины, в том числе доступ девочек к образованию и доступ женщин к работе ...», - сказал Азиз Мааридж. , бывший дипломат.

Ранее Bloomberg со ссылкой на заявления ООН сообщал о возможности угроз ИГИЛ в адрес посольств Китая, Индии и Ирана в Кабуле. «Боевики «Исламского государства» угрожали атаковать посольства Китая, Индии и Ирана в Афганистане, пытаясь изолировать «Талибан» от горстки стран, которых он считает дипломатическими союзниками», — говорится в докладе.

После захвата Афганистана талибами некоторые страны, включая Иран, Китай, Индию и Иран, возобновили свои политические представительства в Афганистане.

Нынешнее афганское правительство во главе с талибами постоянно подчеркивает, что Афганистан не будет представлять угрозы для других стран. Есть сообщения, что правительство Чехии также закрыло свою дипломатическую миссию в Афганистане.