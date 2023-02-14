В Турции полностью снесут пострадавший от землетрясения город Нурдагы

CentralAsia (CA) - Город Нурдагы, который серьезно пострадал при землетрясении в Турции, решено полностью снести, сообщил телеканалу NTV и. о. губернатора Осман Билгин. По завершении спасательных работ власти намерены отстроить весь город заново.

«Мы пережили колоссальную катастрофу. Мы приняли решение вместе с министром градостроительства Курумом: все завалы убираем, город полностью сносим — на 100%. Мы нашли под завалами одного только дома 150 погибших. Город будет построен заново»,— указал Билгин.

Поисково-спасательные работы в Нурдагы продолжаются в районе последних восьми домов, под завалами которых могут оставаться люди, рассказал Осман Билгин. Так, спасатели извлекли из-под завалов 18-летнего выжившего юношу спустя 160 часов после катастрофы.

Нурдагы — районный центр в провинции Газиантеп. По последним оценкам, до катастрофы в городе жили почти 17 тыс. человек.

Землетрясение с эпицентром в Турции произошло в ночь на 6 февраля. По последним данным властей, число жертв достигло 31 643 человек. Bloomberg оценило ущерб экономике Турции от землетрясений в $84 млрд.