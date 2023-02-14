Белый дом назвал ложными заявления об аэростатах в воздушном пространстве Китая

CentralAsia (CA) - Представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон назвала ложными заявления властей Китая о том, что в 2022 году американские аэростаты более десяти раз незаконно проникали в воздушное пространство КНР.

«Любое утверждение о том, что правительство США использует воздушные шары наблюдения над КНР, является ложным. Именно у Китая есть программа высотных аэростатов наблюдения для сбора разведывательной информации, которую он использовал для нарушения суверенитета США и более 40 стран на пяти континентах»,— написала Уотсон в Twitter.

По ее словам, заявление властей Китая об аэростатах США — новая попытка «справиться с ущербом» от обнаружения китайского шара. Она заявила, что Китай так и не смог предложить какие-либо достоверные объяснения вторжения аэростата в воздушное пространство США.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал MSNBC, что заявления о причастности США к запуску воздушных шаров над территорией КНР «абсолютно не соответствуют действительности». «Мы не запускаем воздушные шары над Китаем», — подчеркнул он.

Ранее, 13 февраля, представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что с 1 января 2022 года американские аэростаты незаконно входили в воздушное пространство Китая более десяти раз. 12 февраля китайская газета Global Times сообщила, что морские службы китайской провинции Шаньдун на востоке страны обнаружили неопознанный летающий объект недалеко от прибрежного города Циндао (провинция Шаньдун).

С начала февраля в небе над США и Канадой были сбиты несколько вторгшихся в их воздушное пространство объектов. Последний летающий объект был сбит в ночь на 13 февраля над озером Гурон в штате Мичиган на границе с Канадой. Как минимум один из сбитых шаров принадлежал Китаю. В КНР утверждали, что это был сбившийся с курса метеозонд.